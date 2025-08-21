Festival Mangrove VII: IKA Unair Tanam Ribuan Pohon & Layanan Kesehatan Gratis

jatim.jpnn.com, PROBOLINGGO - Ikatan Alumni Universitas Airlangga (IKA Unair) berkolaborasi dengan Pemprov Jatim dalam Festival Mangrove ke-VII yang digelar di Pantai Tambak Bahak, Desa Curah Dringu, Kecamatan Tongas, Kabupaten Probolinggo, Selasa (19/8).

Festival yang telah menjadi agenda tahunan sejak 2022 ini menjadi gerakan kolektif mitigasi perubahan iklim melalui penanaman mangrove dan pemberdayaan masyarakat pesisir.

Tahun ini kegiatan melibatkan pemerintah pusat dan daerah, perguruan tinggi, komunitas, dunia usaha, serta masyarakat. Hadir di antaranya Kepala Dinas Kehutanan Jatim, Sekretaris Ditjen PDARSH KLH RI, serta Bupati Probolinggo.

IKA Unair hadir melalui cabang Probolinggo bersama civitas academica Fakultas Kedokteran, Kedokteran Gigi, Vokasi, dan SDGs Center Unair.

Mereka terlibat langsung dalam penanaman mangrove, pelepasliaran burung air dan kepiting, serta memberikan layanan kesehatan gratis bagi warga pesisir.

Wakil Rektor Bidang Akademik, Kemahasiswaan, dan Alumni Unair Prof Mochammad Amin Alamsjah menyatakan pentingnya penguatan sabuk hijau (green belt) pesisir.

“Kontribusi mangrove sangat menentukan apakah green belt yang kita miliki itu baik atau tidak,” ujar Amin tertulis, Kamis (21/8).

Gubernur Jatim sekaligus Ketua Umum IKA Unair Khofifah Indar Parawansa menyebut penanaman mangrove sebagai bentuk sedekah oksigen.