Cuaca Jawa Timur 21 Agustus 2025, Pagi Gerimis, Siang-Malam Cera Hingga Berangin

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda merilis ramalan cuaca di Jawa Timur hari ini, Kamis (21/8).

Paginya hujan ringan atau gerimis mengguyur Kota Mojokerto dan Mojokerto. Wilayah lainnya cerah hingga berawan.

Siangnya Kota Malang, Lumajang, dan Pacitan berangin. Wilayah lainnya cerah dan cerah berawan.

Sorenya Kota Batu, Kota Malang, Kota Pasuruan, Kota Probolinggo, Lumajang, Malang, Mojokerto, Pacitan, dan Situbondo berangin. Wilayah lainnya cerah hingga berawan.

Malamnya Banyuwangi, Kota Batu, Kota Malang, Kota Pasuruan, Kota Probolinggo, Lumajang, Malang, Mojokerto, Pacitan, dan Situbondo berangin. Wilayah lainnya cerah hingga berawan.

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Jawa Timur selama seharian berada di angka 14-31 derajat celsius.

Adapun kecepatan angin dari barat menuju barat laut 3-5 kilometer per jam.

Demikianlah ramalan cuaca hari ini untuk seluruh kabupaten dan kota di Jatim. Selamat beraktivitas. (mcr12/jpnn)