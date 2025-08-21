Longsor Jalan Tulungagung Ponorogo Rusak Sekolah, Belajar Siswa Bakal Dipindah

JPNN.com

Kamis, 21 Agustus 2025 – 13:08 WIB
Bupati Tulungagung Garut Sunu Wibowo. ANTARA/HO - Joko Pramono

jatim.jpnn.com, TULUNGAGUNG - Tempat belajar siswa SDN 2 Kradinan di Kecamatan Pagerwojo kemungkinan akan dipindahkan setelah bencana tanah longsor merusak sebagian bangunan sekolah pada Selasa (19/8) sore.

"Kalau berbahaya kami pertimbangkan untuk dipindah," kata Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo seusai rapat paripurna DPRD Tulungagung, Rabu (20/8).

Insiden tanah longsor itu terjadi sekitar pukul 16.30 WIB setelah hujan deras mengguyur wilayah Pagerwojo sejak siang.

Material lumpur menutup akses jalan penghubung Tulungagung–Ponorogo sepanjang 50 meter dengan ketebalan 50–70 sentimeter, selain juga merusak bangunan SDN 2 Kradinan.

Pelaksana BPBD Tulungagung Robinson Pasaroan Nadeak menyebut proses pembersihan material sudah dilakukan menggunakan alat berat.

"Untuk longsor yang tidak besar, pembersihan dilakukan dengan kerja bakti warga," ujarnya.

Selain di Kradinan, longsor juga terjadi di Desa Gambiran Kecamatan Pagerwojo menutup akses jalan dan di Desa/Kecamatan Wonorejo dan Desa Babadan Kecamatan Karangrejo merusak dapur serta kandang ternak warga.

Wilayah Pagerwojo dan Sendang diketahui sebagai zona rawan longsor.

Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo menyatakan bakal memindahkan tempat belajar siswa SDN 2 Kradinan karena terdampak longsor akibat bangunan rusak.
