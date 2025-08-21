Pagu Melebihi Kapasitas, 14 Siswa SDN Candipari 2 Diminta Pindah Sekolah

jatim.jpnn.com, SIDOARJO - Polemik terjadi di SDN Candipari 2, Kecamatan Porong setelah 14 siswa kelas I diminta pindah ke sekolah lain. Kebijakan itu diambil karena jumlah peserta didik melebihi pagu yang ditetapkan pemerintah.

Salah satu wali murid berinisial T (32) mengaku kaget setelah mendapat undangan rapat dari pihak sekolah pada Kamis (14/8).

Semula dia menduga rapat tersebut membahas kegiatan belajar mengajar, tetapi justru berisi penyampaian informasi tentang keputusan pengurangan jumlah siswa.

“Awalnya kami kira sosialisasi program sekolah. Ternyata kepala sekolah bilang jumlah murid kebanyakan. Jadi, ada 14 anak yang harus dipindahkan. Jujur kami syok,” ujar T, Selasa (19/8).

Menurut keterangan wali murid itu, alasan sekolah memilih siswa yang dipindah adalah berdasarkan usia. Anak yang lebih muda dianggap tidak bisa masuk dalam daftar pagu resmi.

T pun curiga lantaran daftar nama hanya ditulis di kertas biasa, bukan surat resmi dari dinas.

Pihak sekolah menawarkan opsi pindah ke sekolah terdekat, antara lain SDN Candipari 1, SDN Sawahan, SDN Wunut 1, dan SDN Lajuk. T akhirnya mendaftarkan anaknya ke SDN Candipari 1.

Kepala SDN Candipari 2 Susanto membenarkan keterbatasan ruang kelas menjadi penyebab permasalahan ini. Saat ini pun, sebagian pembelajaran terpaksa menggunakan ruang perpustakaan.