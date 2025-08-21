Begini Rekayasa Lalu Lintas di Surabaya Saat Upacara Hari Juang Polri 2025

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Sat Lantas Polrestabes Surabaya akan memberlakukan rekayasa lalu lintas di sejumlah titik dalam rangka pelaksanaan upacara Hari Juang Polri 2025 di Jalan Darmo, Rabu (20/8).

Pengaturan arus kendaraan ini dilakukan agar kegiatan berjalan lancar tanpa menimbulkan kemacetan parah di kawasan pusat kota.

KBO Sat Lantas Polrestabes Surabaya AKP Satriyono menjelaskan rekayasa lalu lintas dimulai pukul 08.00 WIB hingga maksimal pukul 10.30 WIB.

“Acara dimulai sekitar pukul 09.00 sampai 10.00 WIB. Jadi, rekayasa berlangsung kurang lebih satu jam hingga satu jam setengah, setelah itu arus akan kembali normal,” kata Satriyono.

Dia menjelaskan untuk arus kendaraan dari arah selatan (Jalan Ahmad Yani atau Darmo), dialihkan masuk ke Jalan Diponegoro. Meski demikian, Jalan Darmo tidak ditutup total.

“Pengendara yang tetap ingin menuju ke Jalan Darmo bisa masuk lagi melalui Jalan Kutai atau Jalan Bengawan,” ujar Satriyono.

Sementara itu, arus dari arah utara (Jalan Urip Sumoharjo) menuju ke selatan atau Darmo akan diatur melalui simpang Keputran Pandegiling.

Kendaraan dialihkan ke Jalan Pandegiling atau Keputran, kemudian bisa melanjutkan perjalanan ke Jalan Dinoyo hingga tembus ke Jalan Mojopahit dan kembali ke Darmo.