Kapolri Dijadwalkan Pimpin Upacara Hari Juang Polri 2025 di Surabaya

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dijadwalkan memimpin upacara memperingati Hari Juang Polri 2025 di depan Monumen Perjuangan Polri, Jalan Raya Darmo Surabaya, Kamis (21/8).

Upacara yang akan dilaksanakan pukul 08.00 WIB itu akan menghadirkan atraksi teatrikal dan berbagai pertunjukan yang memadukan unsur sejarah dan budaya.

Kepala Divisi Humas Polri Irjen Sandi Nugroho menjelaskan tema yang diusung adalah 'Dengan Semangat Hari Juang, Polri untuk Masyarakat Menuju Indonesia Maju'.

Menurutnya, peringatan ini menjadi momentum penting bagi seluruh anggota Polri untuk terus meningkatkan profesionalisme dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

“Hari Juang Polri bukan sekadar mengenang sejarah, tetapi juga menjadi refleksi bagi kami untuk terus memperkuat komitmen dalam mengabdi dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” ujar Sandi Nugroho dalam keterangan tertulis, Rabu (20/8).

Rangkaian kegiatan tidak hanya berfokus pada upacara, tetapi juga akan dilanjutkan dengan pemutaran film dokumenter serta peresmian patung pahlawan Polri M Jasin oleh Kapolri.

Selain itu, Kapolri juga dijadwalkan bertemu dengan keluarga pahlawan Polri M Jasin dan para veteran.

Dalam kesempatan itu, dia akan menyerahkan santunan sebagai bentuk penghargaan atas jasa dan pengorbanan mereka.