JPNN.com

JPNN.com Jatim Jatim Terkini Pantai Pasir Putih Situbondo Diterjang Gelombang, 20 Perahu Layar Tenggelam

Pantai Pasir Putih Situbondo Diterjang Gelombang, 20 Perahu Layar Tenggelam

Rabu, 20 Agustus 2025 – 20:22 WIB
Pantai Pasir Putih Situbondo Diterjang Gelombang, 20 Perahu Layar Tenggelam - JPNN.com Jatim
Perahu layar wisata di Wisata Bahari Pasir Putih Situbondo, Jawa Timur, tenggelam dihantam gelombang. Rabu (20/8/2025) ANTARA/Novi Husdinariyanto

jatim.jpnn.com, SITUBONDO - Puluhan perahu layar wisata di Pantai Pasir Putih, Kabupaten Situbondo, tenggelam setelah dihantam gelombang tinggi disertai angin kencang pada Selasa (19/8) malam.

Koordinator Pengelola Wisata Bahari Pasir Putih Situbondo, Yogie Kripsian Sah, mengatakan total ada 20 unit perahu yang karam akibat cuaca buruk.

“Kejadiannya sekitar pukul 22.00 WIB, sebelumnya hujan deras dan angin kencang, ombak juga lumayan mengakibatkan 20 perahu layar wisata tenggelam,” kata Yogie, Rabu (20/8).

Baca Juga:

Sejak pagi, para pemilik perahu yang tergabung dalam Ikatan Perahu Pasir Putih (Ikaperti) bergotong royong mengevakuasi perahu mereka.

Dari puluhan perahu tersebut, sebagian mengalami kerusakan cukup parah.

“Ada sebagian perahu rusak parah, ada tiang layar dan kitir yang patah akibat dihantam gelombang,” ujar Yogie.

Baca Juga:

Pihak pengelola sudah berkoordinasi dengan Ikaperti terkait langkah penanganan dan bantuan bagi pemilik perahu yang terdampak.

“Tentunya kami akan membantu pemilik perahu layar dan kami koordinasikan terlebih dahulu,” tuturnya.

Puluhan perahu layar eisaya di Pantai Pasir aputih Situbondo tenggelam diterjang gelombang akibat cuaca buruk.
Sumber Antara
Facebook JPNN.com Jatim Twitter JPNN.com Jatim Pinterest JPNN.com Jatim Linkedin JPNN.com Jatim Flipboard JPNN.com Jatim Line JPNN.com Jatim JPNN.com Jatim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News

TAGS   perahu wisata tenggelam perahu layar wisata perahu tenggelam Pantai Pasir Putih cuaca buruk Situbondo

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU