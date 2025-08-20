Pantai Pasir Putih Situbondo Diterjang Gelombang, 20 Perahu Layar Tenggelam

jatim.jpnn.com, SITUBONDO - Puluhan perahu layar wisata di Pantai Pasir Putih, Kabupaten Situbondo, tenggelam setelah dihantam gelombang tinggi disertai angin kencang pada Selasa (19/8) malam.

Koordinator Pengelola Wisata Bahari Pasir Putih Situbondo, Yogie Kripsian Sah, mengatakan total ada 20 unit perahu yang karam akibat cuaca buruk.

“Kejadiannya sekitar pukul 22.00 WIB, sebelumnya hujan deras dan angin kencang, ombak juga lumayan mengakibatkan 20 perahu layar wisata tenggelam,” kata Yogie, Rabu (20/8).

Sejak pagi, para pemilik perahu yang tergabung dalam Ikatan Perahu Pasir Putih (Ikaperti) bergotong royong mengevakuasi perahu mereka.

Dari puluhan perahu tersebut, sebagian mengalami kerusakan cukup parah.

“Ada sebagian perahu rusak parah, ada tiang layar dan kitir yang patah akibat dihantam gelombang,” ujar Yogie.

Pihak pengelola sudah berkoordinasi dengan Ikaperti terkait langkah penanganan dan bantuan bagi pemilik perahu yang terdampak.

“Tentunya kami akan membantu pemilik perahu layar dan kami koordinasikan terlebih dahulu,” tuturnya.