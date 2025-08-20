Pagi Mencekam di Surabaya, Kecelakaan Beruntun Renggut Nyawa Remaja Putri

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Kecelakaan beruntun melibatkan sebuah mobil Honda HRV dan dua motor terjadi di depan Taman Flora, Bratang, Surabaya, Rabu (20/8) pagi.

Seorang remaja putri berusia 19 tahun tewas di lokasi kejadian, sedangkan satu pemotor lain luka-luka.

Kabid Darlog BPBD Surabaya Linda Novianti mengatakan laporan pertama kecelakaan lali lintas itu masuk ke Command Center 112 pukul 08.11 WIB. Tim gabungan tiba di lokasi sekitar sepuluh menit kemudian.

“Korban sudah dalam kondisi tergeletak di jalan. Setelah diperiksa medis, dinyatakan meninggal dunia di lokasi,” kata Linda melalui keterangan tertulis.

Korban diketahui berinisial NTT, warga Waru, Sidoarjo. Jenazah langsung dievakuasi ke RSU dr Soetomo Surabaya menggunakan ambulans Dinsos.

Selain itu, kecelakaan juga menyebabkan seorang perempuan berinisial DK (55), warga Gununganyar, Surabaya, mengalami luka lecet di tangan dan kaki. Dia masih sadar saat dievakuasi.

Adapun pengemudi mobil Honda HRV, TDS (41), selamat tanpa luka. Namun, dia terlihat syok berat seusai melihat kondisi korban terkapar.

Situasi di lokasi sempat menegangkan. Puluhan warga berkerumun, sedangkan arus lalu lintas tersendat hingga polisi turun tangan mengatur kendaraan.