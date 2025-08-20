Bondet Meledak di Pasuruan, Rumah Rusak dan Warga Mengalami Luka Bakar Serius

JPNN.com

Rabu, 20 Agustus 2025 – 19:07 WIB
Ledakan bom bondet di rumah warga di Pasuruan sebabkan satu orang luka parah. Foto: Humas Polres Pasuruan

jatim.jpnn.com, PASURUAN - Ledakan keras terjadi di sebuah rumah Dusun Ngepoh, Desa/Kecamatan Pasrepan Pasrepan, Kabupaten Pasuruan, Rabu (20/8) dini hari.

Insiden tersebut diduga berasal dari ledakan bom ikan atau bondet.

Akibatnya, seorang warga bernama Muhammad Mustofa (28) mengalami luka bakar serius di sekujur tubuhnya.

Kapolres Pasuruan AKBP Jazuli Dani Iriawan menjelaskan ledakan itu terjadi di rumah milik Sundari pukul 03.30 WIB.

Insiden itu mengakibatkan kerusakan parah pada bangunan.

“Korban langsung dievakuasi ke RSUD dr Soedarsono (RSUD Purut) Kota Pasuruan untuk mendapatkan perawatan medis,” kata Jazulli.

Saat ini, tim gabungan dari Polres Pasuruan dan Brimob Polda Jatim melakukan melakukan penyisiran dan pengumpulan barang bukti di tempat kejadian.

“Kami juga menunggu hasil pemeriksaan lanjutan untuk mengungkap secara jelas sumber ledakan maupun barang bukti yang ditemukan,” ujar Jazuli. (mcr23/jpnn)

Redaktur : Arry Dwi Saputra
Reporter : Ardini Pramitha

