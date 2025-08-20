JPNN.com

JPNN.com Jatim Jatim Terkini 11,1 Juta Rokok Ilegal Senilai Rp16,6 miliar Dimusnahkan di Balai Kota Surabaya

11,1 Juta Rokok Ilegal Senilai Rp16,6 miliar Dimusnahkan di Balai Kota Surabaya

Rabu, 20 Agustus 2025 – 16:10 WIB
11,1 Juta Rokok Ilegal Senilai Rp16,6 miliar Dimusnahkan di Balai Kota Surabaya - JPNN.com Jatim
Bea Cukai Sidoarjo bersama Pemerintah Kota Surabaya memusnahkan sebanyak 11,1 juta batang rokok ilegal senilai Rp16,6 miliar, di Balai Kota Surabaya, Rabu (20/8). Foto: Ardini Pramitha/JPNN.com

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Bea Cukai Sidoarjo bersama Pemerintah Kota Surabaya memusnahkan sebanyak 11,1 juta batang rokok ilegal senilai Rp16,6 miliar, di Balai Kota Surabaya, Rabu (20/8).

Jutaan batang rokok yang dimusnahkan ini merupakan hasil penindakan selama periode dua bulan.

Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean (KPPBC TMP) B Sidoarjo Rudy Hery Kurniawan menjelaskan kerugian negara yang berhasil diselamatkan dari pemusanahan rokok ilegal sebesar Rp10,8 miliar.

Baca Juga:

“Pelaksanaan pemusnahan peruntukan telah mendapatkan izin dari Direktur Pengelolaan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Ada dua persetujuan S126 dan S130,” kata Rudy.

Kemudian pada periode Januari-Agustus 2025 telah melakukan penindakan dengan total 23,8 miliar batang rokok ilegal yang disita dengan nilai Rp34,6 miliar.

“Termasuk yang kami musnahkan yang tadi 11 juta batang. Dan potensi kerugian negara Rp17,4 miliar itu yang kami berhasil tindak di periode Januari sampai Agustus 2025,” jelasnya.

Baca Juga:

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menyatakan komitmenya untuk memberantas rokok ilegal. Menurutnya, rokok ilegal akan mempengaruhi dengan pergerakan termasuk dana bagi hasil cukai yang diberikan kepada Pemerintah Kota Surabaya

“Di Surabaya itu kami memiliki pabrik-pabrik rokok juga. Ada Sampoerna, ada Gloria Jaya dan lain-lainnya. Maka tidak pas ketika mereka yang memiliki izin,” kata Eri.

Bea Cukai Sidoarjo bersama Wali Kota Eri musnahkan 11,1 juta rokok ilegal senilai Rp16,6 juta.
Facebook JPNN.com Jatim Twitter JPNN.com Jatim Pinterest JPNN.com Jatim Linkedin JPNN.com Jatim Flipboard JPNN.com Jatim Line JPNN.com Jatim JPNN.com Jatim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News

TAGS   Eri Cahyadi Wali Kota Surabaya rokok ilegal bea cukai sidoarjo pemusnahan rokok ilegal

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU