Pertokoan di Jalan Tunjungan Keluhkan Omzet Turun Akibat Larangan Parkir Tepi Jalan

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Pertokoan di Jalan Tunjungan Surabaya mengeluhkan omzet mereka turun akibat larangan parkir di tepi jalan umum (TJU) pada Selasa (19/8).

Sebagai bentuk protes terhadap kebijakan pemerintah, sejumlah toko memasang stiker bertuliskan ‘Save Tunjungan’ dan ‘Satu Tujuan Satu Tunjungan’.

Stiker itu dipasang tepat pada momentum Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Republik Indonesia (RI), Minggu (17/8).

Salah satu barista Thirty Three Novendi Abdul Razak mengungkapkan tujuan ditempelnya stiker tersebut sebagai bentuk protes terhadap pemerintah. Pasalnya, larangan parkir TJU yang diterapkan mulai 1 Agustus 2025 membuat omzet mereka turun.

“Tempelan itu sebagai aksi solidaritas teman-teman di Jalan Tunjungan akibat parkir karena mempengaruhi omzet,” kata Novendi ditemui.

Dia mengungkapkan kedai kopi tempatnya bekerja mengalami penurunan omzet 30 persen.

“Itu lumayan, turun sejak diberlakukan larangan parkir,” jelasnya.

Menurutnya, faktor kantong parkir yang tidak semudah dulu membuat pengunjung enggan berkunjung.