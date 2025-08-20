Pesta Miras Berujung Maut, Pria di Blitar Tewas Dikeroyok 3 Orang

JPNN.com

Rabu, 20 Agustus 2025 – 13:32 WIB
Kapolres Blitar Kota AKBP Titus Yudho Uly saat rilis kasus pengeroyokan hingga korban meninggal dunia di Kota Blitar, Jawa Timur, Selasa (19/8/2025). ANTARA/ HO-Polres Blitar Kota

jatim.jpnn.com, BLITAR - Seorang pria berinisial DA (34) warga Kelurahan Karangsari, Kecamatan Sukorejo, Kota Blitar ditemukan dalam kondisi tewas pada Jumat (15/8) sekitar pukul 18.00 WIB.

RW setempat mendapatkan informasi terkait penemuan mayat di rumah korban. Saat dilakukan pengecekan, korban dalam posisi tidak bergerak.

Pihak RW yang mendapatkan laporan itu kemudian meneruskan informasi tersebut ke pihak kepolisian. Petugas medis yang datang ke lokasi memeriksa kondisi korban dan menyatakan sudah meninggal dunia.

Tubuh korban dievakuasi ke rumah sakit dan dilakukan pemeriksaan. Dari hasil penyelidikan, sebelum ditemukan meninggal korban sempat diketahui pesta minuman keras bersama teman-temannya di rumah korban pada Kamis (14/8) sekitar pukul 20.30 WIB.

Kemudian terjadi kesalahpahaman yang mengakibatkan pengeroyokan secara bersama-sama, hingga korban ditemukan meninggal dunia.

"Korban dipukul dan ditendang oleh tersangka secara bersama-sama. Pada saat korban berada di kamarnya dengan posisi korban sedang telentang di kasurnya," kata Kapolres Blitar Kota AKBP Titus Yudho Uly.

Sebanyak tiga terduga pelaku pengeroyokan hingga menyebabkan korban meninggal dunia diringkus polisi.

Mulanya pihak kepolisian menangkap dua terduga pelaku dan melakukan pengembangan hingga menangkap pelaku ketiga.

Polres Blitar menangkap tiga orang pelaku pengeroyokan yang menyebabkan pria tewas saat pesta miras.
Sumber Antara
