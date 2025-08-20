Ambulans Bawa Pasien Rujukan Kecekalaan Beruntun di Bangkalan, 1 Orang Tewas

jatim.jpnn.com, BANGKALAN - Mobil ambulans yang membawa pasien rujukan kecelakaan lalu lintas di Bangkalan pada Selasa (19/8). Insiden itu menyebabkan satu orang tewas.

"Pasien yang ada di dalam ambulans itu telah kami evakuasi menggunakan mobil ambulans lain," kata Kasat Lantas Polres Bangkalan AKP I Gusti Krisna Bagus Fuady.

Insiden itu terjadi di Jalan Raya Desa Benangkah, Kecamatan Burneh itu melibatkan tiga kendaraan bermotor. Kendaraan itu masing-masing ambulans bernopol M 8143 GP, sepeda motor Honda Supra W 6537 SP, dan mobil Honda Mobilio M 1319 HR.

Krisna menjelaskan kecelakaan beruntun itu terjadi saat ambulans yang dikemudikan Moh Hasan Jimly (32) melaju dari arah timur ke barat di Jalan Raya Desa Benangkah.

Sementara itu, sepeda motor yang dikemudikan Khoirul Soleh melaju dari arah berlawanan.

"Sesampainya di TKP sepeda motor ini mengalami oleng ke kanan karena karung bawaannya hampir terjatuh. Tabrakan dengan kendaraan ambulans yang berjalan dari arah timur ke barat pun tak terhindarkan," jelasnya.

Kemudian sepeda motor yang dikendarai oleh Khairus Saleh tersebut bertabrakan lagi dengan mobil Honda Mobilio yang melaju di belakang ambulans.

"Ambulans ini keluar akses jalan terperosok ke sawah. Mobil Mobilio mengalami kerusakan di sisi depan bagian kanan, sedangkan pengendara sepeda motor langsung meninggal dunia di tempat kejadian," ujarnya.