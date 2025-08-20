7 Merek Kendaraan Baru Siap Ramaikan GIIAS Surabaya 2025, Catat Tanggalnya

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Setelah sukses digelar di BSD Tangerang pada 24 Juli–3 Agustus 2025 lalu, rangkaian GAIKINDO Indonesia International Auto Show (GIIAS) The Series berlanjut ke Kota Pahlawan.

GIIAS Surabaya 2025 siap digelar pada 27–31 Agustus 2025 di Grand City Convex Surabaya

Sekretaris Umum GAIKINDO, Kukuh Kumara, menegaskan Surabaya punya peran strategis dalam peta industri otomotif nasional.

“Jawa Timur, khususnya Surabaya, memiliki potensi pasar yang sangat besar. Data menunjukkan Jatim selalu masuk tiga besar penjualan nasional. Pada Januari–Mei 2025, kontribusi Jatim tercatat 9,5 persen dari total penjualan nasional,” ujarnya.

Karena itu, lanjut Kukuh, kehadiran GIIAS Surabaya menjadi upaya GAIKINDO untuk memaksimalkan potensi pasar Jatim sekaligus mendorong kontribusinya bagi pertumbuhan industri otomotif Indonesia.

Tahun ini, GIIAS Surabaya 2025 menghadirkan 30 merek kendaraan bermotor, terdiri dari 21 merek kendaraan penumpang seperti AION, BAIC, BYD, Chery, Citroen, Daihatsu, Denza, Geely, GWM, Honda, Jaecoo, Lexus, Mazda, MG, Mitsubishi Motors, Nissan, Seres, Suzuki, Toyota, Vinfast, dan Wuling.

Untuk kendaraan komersial, DFSK ikut berpartisipasi. Sedangkan dari roda dua, ada delapan merek, yakni Aprilia, Kupprum, Moto Guzzi, Piaggio, Royal Enfield, Scomadi, United E-Motor, dan Vespa.

Adapun tujuh merek yang baru pertama kali tampil di GIIAS Surabaya adalah AION, BAIC, Denza, Geely, GWM, Jaecoo, dan dari roda dua ada Scomadi. Selain itu, 14 merek industri pendukung juga bakal memeriahkan pameran.