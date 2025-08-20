Jalan Tulungagung-Ponorogo Diterjang Longsor, Lumpuh Total Hingga Rusak Sekolah

jatim.jpnn.com, TULUNGAGUNG - Bencana tanah longsor melanda Desa Kradinan, Kecamatan Pagerwojo, Kabupaten Tulungagung pada Selasa (19/8) sekitar pukul 16.30 WIB.

Insiden itu mengakibatkan akses jalan utama Tulungagung-Ponorogo tertutup material lumpur sepanjang sekitar 50 meter dan sebagian bangunan SDN 2 Kradinan mengalami kerusakan.

Camat Pagerwojo Setiono mengatakan longsor dipicu hujan deras yang mengguyur kawasan itu sejak pukul 11.30 WIB.

Walakin, tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut.

"Korban jiwa nihil, tetapi jalan utama lumpuh total karena tertutup lumpur. Pembersihan harus segera dilakukan dengan alat berat karena ketebalan lumpur mencapai 50–70 sentimeter," ujar Setiono.

Dia menyebutkan kerugian material masih dalam proses pendataan.

Untuk sementara, lalu lintas kendaraan dari Tulungagung menuju Ponorogo dialihkan ke jalur alternatif.

Wilayah Pagerwojo bersama kecamatan tetangga, Sendang, diketahui termasuk zona rawan longsor.