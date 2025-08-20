Cuaca Malang Hari ini, Kawasan Berikut Diguyur Gerimis Pagi-Sore

jatim.jpnn.com, MALANG - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda mengeluarkan ramalan cuaca di Malang hari ini, Rabu (20/8) baik untuk kota maupun kabupatennya.

Paginya hujan ringan atau gerimis mengguyur seluruh kawasan.

Siang sampai malam cerah dan cerah berawan di seluruh kawasan.

Adapun prakiraan cuaca di kabupaten Malang mengalami kondisi variatif.

Paginya hujan lebat disertai petir melanda Ampelgading. Kawasan lainnya cerah hingga gerimis.

Siangnya gerimis mengguyur Ampelgading, Poncokusumo, dan Tirtoyudo. Kawasan lainnya cerah hingga berawan dan berangin.

Sorenya Ampelgading dan Tirtoyudo gerimis. Kawasan lainnya cerah hingga berawan.

Malamnya cerah hingga berawan di seluruh kawasan.