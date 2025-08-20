Cuaca Surabaya Hari ini, Pagi Hingga Sore Gerimis Mengguyur Seluruh Kawasan

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda mengeluarkan ramalan cuaca di Surabaya hari ini, Rabu (20/8).

Paginya cerah di seluruh kawasan. Beberapa jam kemudian hujan ringan atau gerimis di seluruh kawasan.

Siangnya cerah hingga gerimis di seluruh kawasan.

Sorenya masih diguyur gerimis di seluruh kawasan.

Malamnya hujan reda. Cuaca di seluruh kawasan cerah hingga berawan.

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Kota Surabaya selama seharian berada di 23-33 derajat celsius.

Adapun kecepatan angin dari barat menuju barat laut 5-7 kilometer per jam.

Demikianlah ramalan cuaca di Surabaya hari ini, selamat beraktivitas.