Respons Wali Kota Eri Soal Taman Apsari Rusak Seusai Pesta Rakyat, Begini Kalimatnya

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menanggapi terkait rusaknya Taman Apsari usai gelaran pesta rakyat dalam rangka HUT ke-80 RI di depan gedung Grahadi, Senin (18/8) malam.

Eri mengungkapkan bahwa dirinya langsung dihubungi Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa terkait insiden tersebut.

“Alhamdulillah, kami langsung berkoordinasi dengan teman-teman provinsi, bahkan Ibu Gubernur langsung menelepon dan perbaikannya sudah diperbaiki pagi tadi," ujar Eri, Selasa (19/8).

Menurutnya, kerusakan yang terjadi akibat pesta rakyat tidak menjadi kendala, melainkan menjadi bukti soliditas dan sinergi antara kedua pemerintahan.

Dia menyebut begitu ada laporan kerusakan, pihak provinsi langsung menindaklanjuti.

"Saya sampaikan banyak terima kasih dan mohon maaf. Semua akan diperbaiki oleh teman-teman provinsi. Beliau (Gubernur Khofifah) menyampaikan demikian," katanya.

Eri pun mengapresiasi gerak cepat Gubernur Jawa Timur untuk melakukan perbaikan.

Dengan adanya kejadian ini, Eri mengajak masyarakat Surabaya dan pengunjung dari luar kota untuk bersama-sama menjaga keindahan taman.