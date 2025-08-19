Rayakan HUT ke-80 RI & Ultah ke-27 Partai, PAN Jatim Bagikan 2.700 Paket Sembako

jatim.jpnn.com, SURABAYA - DPW PAN Jatim memberikan bantuan pangan berupa 2.700 paket sembako kepada masyarakat di berbagai daerah.

Ketua DPW PAN Jatim Ahmad Rizki Sadig mengatakan bantuan pangan itu sebagai kado perayaan HUT ke-80 RI sekaligus HUT ke-27 PAN.

“Alhamdulillah, DPW PAN Jatim kembali berbagi rezeki. Kami memberikan bantuan pangan 2.700 paket sembako,” kata Rizki, Selasa (19/8).

Rizki menjelaskan jumlah paket sembako itu diambil dari angka usia PAN yang pada 23 Agustus 2025 menginjak 27 tahun. Bantuan itu berisi beras, gula, minyak goreng, kecap, dan mi instan.

Pembagian sembako itu juga sesuai perintah Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan (Zulhas) agar seluruh kader PAN aktif berbagi pangan kepada masyarakat.

Instruksi ini sebagai bentuk kepedulian PAN terhadap kondisi kesejahteraan rakyat Indonesia.

“Mungkin jumlahnya tak seberapa, tetapi kami berharap apa yang kami lakukan ini bisa meringankan beban masyarakat,” ujar legislator PAN di Senayan itu.

Pembagian paket sembako dilakukan oleh sejumlah kader PAN dengan langsung mendatangi penerima bantuan. Masyarakat juga diundang masyarakat mengambil paket sembako di kantor DPD PAN.