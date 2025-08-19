JPNN.com

JPNN.com Jatim Jatim Terkini Remisi Ronald Tannur Dikecam Keluarga Korban: Nyawa Kakak Saya Tak Ada Artinya

Remisi Ronald Tannur Dikecam Keluarga Korban: Nyawa Kakak Saya Tak Ada Artinya

Selasa, 19 Agustus 2025 – 21:20 WIB
Remisi Ronald Tannur Dikecam Keluarga Korban: Nyawa Kakak Saya Tak Ada Artinya - JPNN.com Jatim
Tersangka Ronald Tannur melakukan reka adegan di tempat parkir Mal Lenmarc Surabaya pada 10 Oktober 2023. ANTARA/Didik Suhartono.

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Keluarga almarhumah Dini Sera Afriyanti menyatakan kekecewaannya atas pemberian remisi kepada Gregorius Ronald Tannur, terpidana kasus penganiayaan yang menyebabkan korban tewas.

Ronald Tannur sempat divonis bebas dalam kasus kekerasan yang merenggut nyawa kekasihnya di Surabaya pada September 2023. Namun, pada 22 Oktober 2024, Mahkamah Agung (MA) menganulir vonis tersebut dan menjatuhkan hukuman lima tahun penjara.

Kini, pemberian remisi empat bulan kepada Ronald menuai kecaman dari pihak keluarga korban.

Baca Juga:

Alfika yang merupakan adik Dini Sera Afriyanti sudah menduga pelaku akan mendapat kelonggaran hukum.

“Saya sudah mengira tersangka dibebaskan sejak lama atau bahkan baik-baik saja walaupun ditangkap kembali. Kami enggak pernah tahu prosesnya di dalam seperti apa,” kata Alfika saat dikonfirmasi, Senin (18/8).

Menurutnya, keluarga sudah berupaya mencari keadilan bersama kuasa hukum, namun usaha itu seolah sia-sia.

Baca Juga:

“Sudah jelas hukum di negara ini bobrok. Semua bisa diatur dengan uang, bahkan nyawa kakak saya pun tidak ada artinya,” ujarnya.

“Pengacara saya sudah berusaha bekerja keras sebisa mungkin dengan bukti-bukti yang ada, tetapi kalau uang yang berbicara kita bisa apa, sulit,” imbuh dia.

Keluarga Dini Sera Afriyanti kecewa dengan pemberian remisi kepada Ronald Tannur.
Facebook JPNN.com Jatim Twitter JPNN.com Jatim Pinterest JPNN.com Jatim Linkedin JPNN.com Jatim Flipboard JPNN.com Jatim Line JPNN.com Jatim JPNN.com Jatim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News

TAGS   Gregorius Ronald Tannur remisi ronald tannur terpidana pembunuhan dini sera afrianti

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU