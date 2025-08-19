Remisi Ronald Tannur Dikecam Keluarga Korban: Nyawa Kakak Saya Tak Ada Artinya

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Keluarga almarhumah Dini Sera Afriyanti menyatakan kekecewaannya atas pemberian remisi kepada Gregorius Ronald Tannur, terpidana kasus penganiayaan yang menyebabkan korban tewas.

Ronald Tannur sempat divonis bebas dalam kasus kekerasan yang merenggut nyawa kekasihnya di Surabaya pada September 2023. Namun, pada 22 Oktober 2024, Mahkamah Agung (MA) menganulir vonis tersebut dan menjatuhkan hukuman lima tahun penjara.

Kini, pemberian remisi empat bulan kepada Ronald menuai kecaman dari pihak keluarga korban.

Alfika yang merupakan adik Dini Sera Afriyanti sudah menduga pelaku akan mendapat kelonggaran hukum.

“Saya sudah mengira tersangka dibebaskan sejak lama atau bahkan baik-baik saja walaupun ditangkap kembali. Kami enggak pernah tahu prosesnya di dalam seperti apa,” kata Alfika saat dikonfirmasi, Senin (18/8).

Menurutnya, keluarga sudah berupaya mencari keadilan bersama kuasa hukum, namun usaha itu seolah sia-sia.

“Sudah jelas hukum di negara ini bobrok. Semua bisa diatur dengan uang, bahkan nyawa kakak saya pun tidak ada artinya,” ujarnya.

“Pengacara saya sudah berusaha bekerja keras sebisa mungkin dengan bukti-bukti yang ada, tetapi kalau uang yang berbicara kita bisa apa, sulit,” imbuh dia.