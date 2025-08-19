Kerugian Akibat Kerusakan Taman Apsari Surabaya Capai Rp150 Juta

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Pemkot Surabaya memperkirakan kerugian kerusakan Taman Apsari seusai Pesta Rakyat memperingati HUT ke-80 RI mencapai Rp150 juta.

Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Surabaya Myrna Augusta Aditya mengungkapkan berdasarkan pengecekan ada sejumlah tanaman dan fasilitas yang rusak pada acara malam itu.

"(Yang mengalami kerusakan) hanya bangku taman, yang lain lebih ke tanaman yang rusak terinjak-injak. Perkiraan sekitar Rp150 juta," kata Myrna ketika dikonfirmasi, Selasa (19/8).

Myrna mengatakan saat ini petugas DLH Surabaya telah membersihkan sisa kerusakan yang ada di Taman Apsari. Agar nantinya, proses perbaikannya bisa langsung dilakukan saat bahannya sudah tiba.

"Tadi langsung, setelah dicek kerusakan dilakukan pembersihan tanaman yang mati, dan tanah dicangkuli agar siap tanam, bertahap dilakukan penanaman mulai besok," jelasnya.

Myrna menyebut perbaikan akan dilakukan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur (Jatim). Masyarakat masih bisa berkunjung selama proses pemulihan.

"Kami sudah berkoordinasi untuk segera dilakukan penggantian tanaman yang rusak oleh Provinsi Jatim. Kami perkirakan 2 atau 3 hari karena harus mendatangkan tanaman dulu," ucapnya.

Diberitakan sebelumnya, Taman Apsari Surabaya mengalami kerusakan setelah kegiatan pesta rakyat dalam rangka HUT ke-80 RI yang digelar di Gedung Negara Grahadi, Senin (18/8) malam.