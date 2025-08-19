Sun Life & CIMB Niaga Luncurkan Asuransi X-Tra Plan Protection, Ini Manfaatnya

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Di tengah tingginya tekanan inflasi dan rendahnya perencanaan keuangan jangka panjang masyarakat Indonesia, PT Sun Life Financial Indonesia (Sun Life Indonesia) bersama PT Bank CIMB Niaga Tbk (CIMB Niaga) meluncurkan produk baru Asuransi X-Tra Plan Protection.

Produk ini hadir untuk memberikan perlindungan jiwa sekaligus manfaat hidup yang bisa menjadi solusi investasi masa depan sehingga relevan bagi generasi produktif yang menghadapi ketidakpastian ekonomi dengan gaya hidup dinamis.

Berdasarkan riset Sun Life Asia Financial Resilience Index 2025, tercatat 55 persen masyarakat Indonesia belum memiliki rencana keuangan lebih dari setahun, dan hanya 9 persen yang menyiapkan rencana lebih dari 10 tahun.

Sementara itu, 92 persen masyarakat mengaku terdampak langsung inflasi, yang membuat fokus mereka lebih banyak pada kebutuhan harian ketimbang persiapan masa depan.

“Banyak masyarakat, terutama generasi produktif, ingin memiliki proteksi, tetapi enggan dengan proses rumit atau komitmen panjang. Asuransi X-Tra Plan Protection menjawab kebutuhan itu dengan perlindungan dan manfaat hidup dalam satu produk yang mudah diakses,” ujar Chief Partnership Distribution Officer Sun Life Indonesia Octavianus Ariwan tertulis, Selasa (19/8).

Sebagai produk asuransi jiwa tradisional, X-Tra Plan Protection menawarkan perlindungan jiwa hingga 14 kali premi tahunan, manfaat tahunan reguler selama polis aktif plus manfaat akhir kontrak hingga 140 persen dari total premi, dan terminal bonus (jika ada) yang bisa diterima saat meninggal dunia atau saat hidup di akhir masa polis.

Nasabah dapat memilih plan dengan masa bayar premi 5 tahun atau 10 tahun, untuk mendapatkan perlindungan 20 hingga 30 tahun. Proses pengajuannya pun lebih sederhana karena tidak memerlukan pemeriksaan medis (hingga Rp2,5 miliar), cukup menjawab pertanyaan kesehatan dasar.

Sementara itu, Head of Preferred, Wealth and Insurance Business CIMB Niaga, Ariteguh Arief mengatakan produk ini memperkaya portofolio solusi finansial CIMB Niaga.