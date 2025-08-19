Kronologi Mobil Tabrak Truk di Tol Jomo Tewaskan 3 Orang, Sopir Diduga Mengantuk

jatim.jpnn.com, JOMBANG - Kanit Gakkum Sat Lantas Polres Jombang Ipda Siswanto menjelaskan kronologi kecelakaan melibatkan mobil Wuling AG 1175 FX menabrak truk Fuso K 9778 SP.

Kecelakaan yang terjadi di Tol Jombang-Mojokerto (Jomo) KM 686+000 A itu bermula dari truk yang dikemudikan Bali Arjo (58) warga Desa Kedunglengkong, Kecamatan Simo, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, melaju dari arah Solo ke Surabaya di jalur satu.

Truk bermuatan tepung itu kemudian ditabrak mobil Wuling yang dikemudikan Wahat (46) warga Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Empat Lawang, Kota Salatiga, Jawa Tengah.

Setelah terjadi tabrakan tersebut, kedua kendaraan berhenti di KM 686 A L.OS ( Level Of Service) menghadap ke timur normal.

Namun, kuatnya tabrakan badan depan mobil Wuling tertancap di badan belakang truk. Akibat insiden itu tiga orang tewas.

"Korbannya ada tiga orang semua meninggal dunia," kata Siswanto, Selasa (19/8).

Siswanto memerinci tiga orang yang meninggal semuanya adalah penumpang mobil. Mereka ialah Noviadi (49), warga Desa Burangkeng, Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi. Dia meninggal dunia karena cedera di kepala.

Kemudian Heri Kristiawan (40) warga Kecamatan Jebres, Surakarta, Jawa Tengah. Korban meninggal karena cedera di kepala.