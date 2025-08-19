Linglung Diduga Hipotermia, Pendaki Asal Sidoarjo Sempat Hilang di Gunung Butak

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Pendaki asal Desa Grinting, Kecamatan Tulangan, Kabupaten Sidoarjo, Chamdan Salman Alfarizi (22) dilaporkan hilang saat mendaki di Gunung Butak, Kabupaten Blitar.

Dia dilaporkan hilang saat mendaki dengan dua temannya bernama Wahyu dan Dewa pada 16-17 Agustus 2025.

Komandan SAR Malang Raya Yoni Fariza menjelaskan kejadian itu bermula saat Chamdan bersama temannya tiba dan mendirikan tenda di sabana dekat perlintasan pertama pada Sabtu (16/8).

Kemudian sekitar pukul 19.00 WIB, Chamdan izin kencing dan kembali ke tenda. Tak berselang lama dia keluar duduk di depan tenda.

"Sekitar pukul 20.10 WIB, rombongannya bilang kalau survivor bangun dan keluar tenda lalu duduk di depan tenda seperti hilang ingatan (linglung) dan hipotermia,” kata Yoni, Selasa (19/8).

Lalu Camdhan berbicara kapada temannya menyampaikan dia sudah ada janjian mendaki ke gunung lain dengan temannya.

“Lalu pada pukul 20.15 WIB survivor menghilang tidak ada kabar," kata Yoni.

Teman-temannya kemudian berusaha mencari Chamdan di sekitar tenda dan arah ke Paseban Agung. Mereka terus mencari seharian, tetapi tidak ditemukan.