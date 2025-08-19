Eri Cahyadi Yakin Untag Surabaya Berkembang Pesat di Periode Ketiga Prof Mulyanto

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi meyakini Untag Surabaya akan makin berkembang di bawah kepemimpinan Prof Mulyanto Nugroho, yang baru saja dilantik sebagai rektor untuk periode ketiga.

“Saya yakin di bawah kepemimpinan Prof Mulyanto, Untag akan terus maju dan menjadi salah satu perguruan tinggi yang selalu ada di hati masyarakat, khususnya warga Surabaya dan Indonesia pada umumnya,” kata Eri, Selasa (19/8).

Menurutnya, dedikasi Prof Mulyanto telah terbukti sejak periode pertama hingga kedua, yang membawa perubahan signifikan bagi kampus merah putih tersebut.

“Untag memiliki jiwa patriotisme yang kuat. Ilmu setinggi apapun tidak akan berarti bila tidak dibarengi semangat patriotisme untuk bangsa dan itu ada di Untag,” ujarnya.

Eri menekankan pentingnya kolaborasi Pemkot Surabaya dengan Untag, salah satunya melalui program Kuliah Kerja Nyata (KKN) yang bisa diarahkan untuk mendampingi kampung-kampung Pancasila di Kota Pahlawan.

Selain itu, pemkot tengah mengkaji pemberian bantuan pendidikan tidak hanya bagi mahasiswa yang diterima di perguruan tinggi negeri (PTN), tetapi juga perguruan tinggi swasta (PTS). Skema tersebut ditargetkan bisa terealisasi pada 2026.

Pihaknya ingin memastikan anak-anak Surabaya yang tidak mampu dan tidak lolos PTN tetap bisa kuliah di PTS dengan dukungan pemerintah kota.

“Syaratnya, mereka harus memiliki jiwa patriotisme dan kembali mengabdi ke kampung halamannya,” tutur alumnus S2 Untag Surabaya itu. (mcr12/jpnn)