Kembali Pimpin Rektor Untag, Prof Mulyanto Targetkan 7 Prodi Akreditasi Internasional

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Prof Mulyanto Nugroho kembali terpilih sebagai Rektor Untag Surabaya untuk periode mendatang. Fokus utama kepemimpinannya adalah mendorong internasionalisasi kampus dan meningkatkan mutu pendidikan.

Prof Mulyanto mengatakan Untag Surabaya harus mengacu tidak hanya pada standar nasional, tetapi standar internasional.

“Awal tahun 2018 kami membuka empat program studi internasional. Tahun 2021, tiga prodi berhasil meraih akreditasi internasional. Tahun ini insyaallah bertambah empat lagi sehingga total tujuh prodi berakreditasi internasional,” ujar Prof Mulyanto, Selasa (19/8).

Selain itu, dia menekankan pentingnya implementasi Catur Dharma perguruan tinggi, termasuk pendidikan patriotisme yang diwajibkan bagi mahasiswa S1 hingga S3.

“Kami ingin menanamkan nilai patriotisme di Kampus Merah Putih. Hal ini sejalan dengan program Kampung Pancasila yang dikembangkan pemkot,” katanya.

Untuk memperluas akses pendidikan, Untag Surabaya juga bekerja sama dengan Pemerintah Kota Surabaya dalam pemberian beasiswa.

“Tahun lalu ada 17 mahasiswa program vokasi yang dibiayai Pemkot Surabaya,” ungkap dia.

Ketua Yayasan Perguruan Tinggi 17 Agustus 1945 (YPTA) Surabaya J Subekti berharap kepemimpinan Prof Mulyanto bisa menjaga soliditas kampus dalam menghadapi tantangan eksternal.