Pemprov Jatim Siap Tanggung Penuh Perbaikan Kerusakan Taman Apsari Seusai Pesta Rakyat

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyatakan pihaknya akan menanggung penuh perbaikan taman yang rusak akibat injakan ribuan penonton pesta rakyat.

Dia mengaku telah berkoordinasi dengan Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi untuk mengidentifikasi kerusakan serta tanaman yang perlu diganti.

“Terkait taman saya sudah berkoordinasi dengan Pak Wali Kota Surabaya dan desain taman nanti juga tetap mengikuti yang sebelumnya,” kata Khofifah dalam keterangan tertulis, Selasa (19/8).

Khofifah menyampaikan pesta rakyat kali ini yang melibatkan pengisi acara NDX AKA benar-benar mampu menarik dan menghibur semua kalangan.

Masyarakat tumpah ruah memadati sepanjang jalan Gubernur Suryo Surabaya.

"Saya melihat NDX luar biasa, tetapi sesungguhnya semangat memperingati HUT ke-80 Kemerdekaan RI ini adalah sebuah gravitasi besar bagaimana cara kita meramaikannya dan memeriahkannya," ucapnya.

Sementara itu, Kepala DLH Jatim Nurkholis memastikan pembersihan area Grahadi dan sekitarnya segera selesai. Pihaknya terus berkoordinasi dengan DLH Kota Surabaya.

“Kami juga sudah koordinasi dengan DLH Kota Surabaya. Perbaikan taman segera mulai dikerjakan,” ujarnya. (mcr12/jpnn)