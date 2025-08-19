JPNN.com

JPNN.com Jatim Jatim Terkini Dari Sekolah ke Perpustakaan Kota, Siswa Smekdors Rilis Buku Langit Tanpa Bintang

Dari Sekolah ke Perpustakaan Kota, Siswa Smekdors Rilis Buku Langit Tanpa Bintang

Selasa, 19 Agustus 2025 – 16:30 WIB
Dari Sekolah ke Perpustakaan Kota, Siswa Smekdors Rilis Buku Langit Tanpa Bintang - JPNN.com Jatim
Siswa Smekdors Ilham Romadhona dan Kepala Smekdors Juliantono Hadi menunjukkan hasil karya buku berjudul Langit Tanpa Bintang, Selasa (19/8). Foto: Arry Saputra/JPNN

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Budaya literasi di SMK Dr Soetomo (Smekdors) Surabaya tidak sekadar membaca, tetapi juga menghasilkan karya.

Terbaru, seorang siswa kelas 3 jurusan Produksi Siaran Program Televisi (PSPT), Ilham Romadhona sukses menerbitkan novel berjudul Langit Tanpa Bintang.

Buku setebal 149 halaman itu sudah memiliki International Standard Book Number (ISBN) dan masuk koleksi Perpustakaan Pemkot Surabaya.

Baca Juga:

Kepala Smekdors Juliantono Hadi mengaku bangga atas karya dari siswanya.

“Kami menggalakkan literasi bukan hanya sekadar membaca, tetapi juga berkarya. Alhamdulillah, karya buku murid kami ini sudah masuk perpustakaan Pemkot Surabaya,” ujar Juliantono, Selasa (19/8).

Menurut Abah Anton sapaan akrab Juliantono Hadi itu, Langit Tanpa Bintang menjadi karya ketiga siswa Smekdors yang sudah ber-ISBN. Sebelumnya ada buku antologi cerpen Dunia Mimpi dan novel Tak Seindah Surgamu.

Baca Juga:

Untuk mendukung minat menulis, sekolah juga membentuk klub literasi beranggotakan 25 siswa.

“Selain mewadahi bakat murid dalam menulis, kami juga membeli karya mereka untuk koleksi perpustakaan sekolah, bahkan bisa kami adaptasi ke film karena ada jurusan film di Smekdors,” katanya.

Siswa Smekdors merilis buku berjudul Langit Tanpa Bintang yang sudah ber ISBN dan masuk Perpustakaan Surabaya.
Facebook JPNN.com Jatim Twitter JPNN.com Jatim Pinterest JPNN.com Jatim Linkedin JPNN.com Jatim Flipboard JPNN.com Jatim Line JPNN.com Jatim JPNN.com Jatim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News

TAGS   SMEKDORS penulis muda siswa smekdors rilis buku langit tanpa bintang ilham romadhona berita pendidikan

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU