Dari Sekolah ke Perpustakaan Kota, Siswa Smekdors Rilis Buku Langit Tanpa Bintang

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Budaya literasi di SMK Dr Soetomo (Smekdors) Surabaya tidak sekadar membaca, tetapi juga menghasilkan karya.

Terbaru, seorang siswa kelas 3 jurusan Produksi Siaran Program Televisi (PSPT), Ilham Romadhona sukses menerbitkan novel berjudul Langit Tanpa Bintang.

Buku setebal 149 halaman itu sudah memiliki International Standard Book Number (ISBN) dan masuk koleksi Perpustakaan Pemkot Surabaya.

Kepala Smekdors Juliantono Hadi mengaku bangga atas karya dari siswanya.

“Kami menggalakkan literasi bukan hanya sekadar membaca, tetapi juga berkarya. Alhamdulillah, karya buku murid kami ini sudah masuk perpustakaan Pemkot Surabaya,” ujar Juliantono, Selasa (19/8).

Menurut Abah Anton sapaan akrab Juliantono Hadi itu, Langit Tanpa Bintang menjadi karya ketiga siswa Smekdors yang sudah ber-ISBN. Sebelumnya ada buku antologi cerpen Dunia Mimpi dan novel Tak Seindah Surgamu.

Untuk mendukung minat menulis, sekolah juga membentuk klub literasi beranggotakan 25 siswa.

“Selain mewadahi bakat murid dalam menulis, kami juga membeli karya mereka untuk koleksi perpustakaan sekolah, bahkan bisa kami adaptasi ke film karena ada jurusan film di Smekdors,” katanya.