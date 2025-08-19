Cara Unik J99 Corp Maknai Peringatan HUT ke-80 RI

jatim.jpnn.com, MALANG - J99 Corp melakukan cara unik dalam memaknai memaknai peringatan HUT ke-80 RI.

Lewat brand JIWATER Artesian Water, perusahaan asal Malang itu menggelar acara Dapur Jiwa Misi Berbagi Gizi (MBG) pada momen upacara penurunan bendera di Balai Kota Malang, Minggu (17/8).

Bekerja sama dengan Chef King Abdi, JIWATER memasak 2.000 porsi makanan bertema merah putih yang dibagikan untuk para peserta dan petugas upacara.

Ribuan botol air minum juga disiapkan untuk menyegarkan semangat perayaan kemerdekaan.

“J99 terus berkomitmen untuk berkontribusi nyata bagi negeri sebagai bentuk nasionalisme. Melalui JIWATER, kami ingin menyegarkan semangat kemerdekaan serta mengapresiasi para petugas dan peserta upacara,” ujar owner J99 Corp Gilang Widya Pramana.

Menu bergizi yang disajikan tak hanya dinikmati aparat pemerintahan, TNI-Polri, dan warga, tetapi juga khusus disiapkan bagi para anggota paskibra.

“Mereka adalah generasi emas Indonesia di masa depan. JIWATER melalui program MBG bangga bisa mendukung pertumbuhan gizi mereka,” katanya.

Suasana makin meriah ketika para paskibra dengan gaya baris-berbaris menerima makanan dan minuman segar seusai menjalankan tugas menurunkan Sang Saka Merah Putih.