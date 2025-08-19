Kecelakaan Maut Mobil Tabrak Truk di Tol Jombang-Mojokerto, 3 Orang Tewas

jatim.jpnn.com, JOMBANG - Kecelakaan lalu lintas melibatkan mobil Wuling Confero dan truk tronton terjadi di KM 686 A Tol Jombang-Mojokerto (Jomo), Selasa (19/8) sekitar pukul 05.00 WIB. Akibat kejadian ini, tiga orang dilaporkan tewas.

Kanit PJR Jatim 3 AKP Sudirman menjelaskan kecelakaan ini bermula saat mobil Wuling Confero dengan nomor polisi AG 1175 FX yang dikemudikan oleh Heri Kristiawan (40) warga Surakarta melaju dari arah Nganjuk menuju arah Surabaya di jalur lambat dengan kecepatan sedang.

Mobil Wuling membawa dua penumpang Noviandi (50) warga Desa Burangkeng, Setu, Bekasi, Jawa Barat. dan Wahat (46) warga Pasar Ilir, Desa/Kecamatan Tebing Tinggi, Empat Lawang, Sumatera Selatan.

Setibanya di lokasi, pengemudi mobil tidak bisa mengendalikan kendaraannya dan menabrak bokong truk tronton bernomor polisi K 9778 SP di depannya.

"Menabrak body belakang kendaraan truk tronton bermuatan tepung yang berada di depannya berjalan searah di lajur lambat," ucapnya.

"Posisi terakhir kendaraan Wuling dan truk berada di bahu jalan tol menghadap arah timur," kata dia.

Sudirman menyampaikan, kecelakaan ini diduga karena sang sopir Wuling mengantuk. Pengemudi dan penumpang truk selamat dalam kejadian ini.

"Betul (diduga sopir mengantuk)," katanya.