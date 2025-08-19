Taman Apsari Rusak Seusai Pesta Rakyat, Pemkot Surabaya Hitung Kerugian

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Taman Apsari Surabaya mengalami kerusakan pascakegiatan pesta rakyat dalam rangka Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 RI yang digelar di Gedung Negara Grahadi, Senin (18/8) malam.

Pantauan JPNN.com, sejumlah tanaman rusak karena diinjak-injak masyarakat, lampu taman copot hingga kursi patah.

Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati di Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Surabaya Myrna Augusta Aditya Dewi membenarkan adanya kerusakan di Taman Apsari pascapesta rakyat.

“Tadi malam kan memang ada kegiatan dari provinsi pesta rakyat dan kita cek hari ini ada kerusakan, kami hari ini sudah koordinasi teman-teman provinisi mereka mau melakukan penggantian,” kata Myrna, Selasa (19/8).

Saat ini, pihaknya telah menghitung ulang terkait kerusakan yang terjadi. Menurutnya, bukan hanya tanaman, tetapi bangku dan lampu juga rusak.

“Nanti kami hitung kerusakannya apa saja, bukan hanya tamanan, tetapi bangku taman, lampu-lampu springkel juga ada yg rusak. Nanti kami akan hitung dulu beberapa kerusakanya nanti akan kami koordinasikan dengan provinsi,” jelasnya.

Myrna menjelaskan kerusakan Taman Apsari cuman sebagain, tetapi tersebar di taman bagian kiri-kanan, depan-belakang.

“Meskipun enggak semua secara fisik, tetapi tanamannya sudah banyak yang keinjak-injak karena semalem ternyata enggak terkondisi meskipun sudah ada pengaman, sudah maksimal, kasih barier di semua taman, tapi masih ada yg tembus gitu loh memang di luar dugaan,” jelasnya.