Medicare Luncurkan Sabun Antibakteri Baru, Kulit Tetap Lembap hingga 48 Jam

jatim.jpnn.com, SIDOARJO - PT Megasurya Mas meluncurkan produk terbaru dari brand Medicare, yakni Medicare Moisturising Antibacterial Soap, Senin (18/8).

Produk ini diklaim mampu memberikan perlindungan antibakteri menyeluruh tanpa membuat kulit kering.

Vice President PT Megasurya Mas Lany Cucu mengatakan sejak awal Medicare hadir sebagai sabun keluarga Indonesia yang tidak hanya fokus pada kebersihan, tetapi juga kesehatan kulit.

“Kami menyadari banyak orang khawatir sabun antibakteri bisa membuat kulit kering. Karena itu, Medicare hadir dengan inovasi baru yang tidak hanya efektif melawan kuman, tapi juga menjaga kelembapan alami kulit,” ujar Lany seusai launching di pabrik PT Megasurya Mas, Tambak Sawah, Waru, Sidoarjo.

Produk ini disebut mampu memberikan perlindungan hingga 48 jam terhadap bakteri dan bau badan.

Selain itu, formulasi baru Medicare telah melalui uji klinis, termasuk hypoallergenic tested, sehingga aman digunakan bahkan untuk kulit sensitif.

“Medicare tidak hanya membersihkan, tapi juga merawat kulit agar tetap lembut dan sehat,” kata Lany.

Dengan tagline Perlindungan Keluarga Pilihan Ibu, kehadiran produk ini menegaskan komitmen PT Megasurya Mas untuk terus berinovasi menghadirkan produk kebersihan berkualitas tinggi bagi masyarakat modern. (mcr12/jpnn)