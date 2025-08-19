JPNN.com

JPNN.com Jatim Jatim Terkini Medicare Luncurkan Sabun Antibakteri Baru, Kulit Tetap Lembap hingga 48 Jam

Medicare Luncurkan Sabun Antibakteri Baru, Kulit Tetap Lembap hingga 48 Jam

Selasa, 19 Agustus 2025 – 13:08 WIB
Medicare Luncurkan Sabun Antibakteri Baru, Kulit Tetap Lembap hingga 48 Jam - JPNN.com Jatim
PT Megasurya Mas meluncurkan produk terbaru sabun mandinyang diklaim antibakteri dan tahan selama 48 jam. Foto: Source for JPNN

jatim.jpnn.com, SIDOARJO - PT Megasurya Mas meluncurkan produk terbaru dari brand Medicare, yakni Medicare Moisturising Antibacterial Soap, Senin (18/8).

Produk ini diklaim mampu memberikan perlindungan antibakteri menyeluruh tanpa membuat kulit kering.

Vice President PT Megasurya Mas Lany Cucu mengatakan sejak awal Medicare hadir sebagai sabun keluarga Indonesia yang tidak hanya fokus pada kebersihan, tetapi juga kesehatan kulit.

Baca Juga:

“Kami menyadari banyak orang khawatir sabun antibakteri bisa membuat kulit kering. Karena itu, Medicare hadir dengan inovasi baru yang tidak hanya efektif melawan kuman, tapi juga menjaga kelembapan alami kulit,” ujar Lany seusai launching di pabrik PT Megasurya Mas, Tambak Sawah, Waru, Sidoarjo.

Produk ini disebut mampu memberikan perlindungan hingga 48 jam terhadap bakteri dan bau badan.

Selain itu, formulasi baru Medicare telah melalui uji klinis, termasuk hypoallergenic tested, sehingga aman digunakan bahkan untuk kulit sensitif.

Baca Juga:

“Medicare tidak hanya membersihkan, tapi juga merawat kulit agar tetap lembut dan sehat,” kata Lany.

Dengan tagline Perlindungan Keluarga Pilihan Ibu, kehadiran produk ini menegaskan komitmen PT Megasurya Mas untuk terus berinovasi menghadirkan produk kebersihan berkualitas tinggi bagi masyarakat modern. (mcr12/jpnn)

PT Megasurya Mas meluncurkan produk terbaru sabun mandinyang diklaim antibakteri dan tahan selama 48 jam.

Redaktur & Reporter : Arry Dwi Saputra

Facebook JPNN.com Jatim Twitter JPNN.com Jatim Pinterest JPNN.com Jatim Linkedin JPNN.com Jatim Flipboard JPNN.com Jatim Line JPNN.com Jatim JPNN.com Jatim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News

TAGS   medicare sabun antibakteri sabun mandi pt megasurya mas

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU