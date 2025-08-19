JPNN.com

Selasa, 19 Agustus 2025 – 09:34 WIB
NDX AKA Guncang Surabaya, Ribuan Warga Joget di Pesta Rakyat HUT ke-80 RI - JPNN.com Jatim
NDX AKA menghibur ribuan warga Jatim di Pesta Rakyat HUT ke-80 RI di depan Gedung Negara Grahadi, Senin (18/8). Foto: Source for JPNN

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Grup musik NDX AKA sukses menggoyang ribuan warga Jawa Timur pada gelaran Pesta Rakyat HUT ke-80 RI di depan Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Senin (18/8) malam.

Pesta Rakyat ini dipersembahkan Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebagai wujud kegembiraan dalam memperingati kemerdekaan. Gelaran berlangsung meriah dengan drama teater, pertunjukan komedi, hingga konser musik.

Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa tampak hadir bersama Wakil Gubernur Emil Elestianto Dardak dan istrinya Arumi Bachsin, jajaran Forkopimda Plus, pimpinan DPRD, kepala OPD, hingga pimpinan BUMD.

"Semua yang rawuh (hadir) di Pesta Rakyat ini mudah-mudahan Allah sehatkan. Sehat lahirnya, sehat batinnya. Mugi sedaya (semoga semua) sehat ekonominya," ujar Khofifah dari atas panggung.

Khofifah mengungkapkan Pesta Rakyat adalah cara Pemprov Jatim mengajak masyarakat memperingati kemerdekaan dengan penuh sukacita sekaligus menjaga persatuan bangsa.

Dia juga sempat membacakan pantun karya Emil yang disambut teriakan 'merdeka' dari ribuan warga.

"80 angka istimewa, momentum akbar bertambahnya usia, Pesta Rakyat momen berbahagia, untuk meriahkan kemerdekaan Indonesia," ucap Khofifah.

Sementara itu, Emil mengaku kagum melihat antusiasme warga menikmati penampilan NDX AKA. Menurutnya, grup musik asal Jogja itu membuktikan bahwa lagu berbahasa Jawa bisa diterima masyarakat luas.

NDX AKA sukses membuat ribuan warga Jatim bergoyang di Pesta Rakyat HUT ke-80 Kemerdekaan RI.
