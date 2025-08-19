JPNN.com

Cuaca Malang Hari ini, Pagi Gerimis, Cerah Hingga Berangin Siang Sampai Malam

Selasa, 19 Agustus 2025 – 10:05 WIB
BMKG Juanda menyampaikan ramalan cuaca Malang hari ini. Ilustrasi. Foto: Arry Saputra/JPNN

jatim.jpnn.com, MALANG - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda mengeluarkan ramalan cuaca di Malang hari ini, Selasa (19/8) baik untuk kota maupun kabupatennya.

Paginya hujan ringan atau gerimis mengguyur Blimbing, Klojen, dan Lowokwaru. Kawasan lainnya cerah berawan hingga berangin.

Siang sampai malam cerah hingga berawan dan berangin di seluruh kawasan.

Adapun prakiraan cuaca di kabupaten Malang mengalami kondisi variatif.

Paginya hujan lebat disertai petir melanda Ngantang. Wilayah lainnya cerah berawan hingga gerimis.

Siang sampai malam cerah hingga berawan dan berangin di seluruh kawasan.

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Kota dan Kabupaten Malang selama seharian berada di 16-30 derajat celsius.

Untuk kecepatan angin dominan dari timur menuju tenggara dengan kecepatan 4-14 kilometer per jam.

