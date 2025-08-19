Cuaca Surabaya Hari ini, Pagi dan Siang Bakal Gerimis di Seluruh Kawasan

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda mengeluarkan ramalan cuaca di Surabaya hari ini, Selasa (19/8).

Paginya berawan hingga hujan ringan atau gerimis di seluruh kawasan.

Siangnya cerah di seluruh kawasan. Beberapa jam kemudian kembali gerimis di seluruh kawasan.

Sorenya berawan di seluruh kawasan.

Malamnya cerah hingga berawan di seluruh kawasan.

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Kota Surabaya selama seharian berada di 23-30 derajat celsius.

Adapun kecepatan angin dari barat menuju barat laut 9-13 kilometer per jam.

Demikianlah ramalan cuaca di Surabaya hari ini, selamat beraktivitas. (mcr12/jpnn)