Cuaca Jawa Timur 19 Agustus 2025, Pagi-Sore Gerimis Hingga Hujan Lebat

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda merilis ramalan cuaca di Jawa Timur hari ini, Selasa (19/8).

Paginya hujan lebat disertai petir melanda Bangkalan dam Bojonegoro. Wilayah lainnya cerah hingga hujan ringan atau gerimis.

Siangnya gerimis Bangkalan, Blitar, Bojonegoro, Gresik, Kota Blitar, Kota Pasuruan, Kota Surabaya, Lamongan, Pacitan, Pamekasan, Ponorogo, Sampang, Sidoarjo, Sumenep, Tuban, dan Tulungagung. Wilayah lainnya cerah hingga berawan dan berangin.

Sorenya gerimis mengguyur Pamekasan dan Sumenep. Wilayah lainnya cerah hingga berawan dan berangin.

Malamnya hujan reda. Cuaca di seluruh wilayah cerah hingga berawan dan berangin.

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Jawa Timur selama seharian berada di angka 16-31 derajat celsius.

Adapun kecepatan angin dari barat menuju barat laut 4-18 kilometer per jam.

Demikianlah ramalan cuaca hari ini untuk seluruh kabupaten dan kota di Jatim. Selamat beraktivitas. (mcr12/jpnn)