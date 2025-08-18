PDIP Surabaya Bagikan 308 Paket Makanan Bergizi Kepada Balita Stunting

jatim.jpnn.com, SURABAYA - DPC PDI Perjuangan Kota Surabaya membagikan 308 paket makanan bergizi kepada balita yang terindikasi stunting di kawasan padat penduduk Jalan Kapas Lor, Kelurahan Kapas Madya Baru, Kecamatan Tambaksari, Senin (18/8).

Aksi ini menjadi bagian dari gerakan partai untuk mendukung program pemerintah dalam menekan angka stunting di Kota Surabaya.

Pelaksana Tugas Ketua DPC PDIP Surabaya Yordan M Bataragoa menegaskan stunting adalah persoalan serius karena berpengaruh pada tumbuh kembang anak dan tingkat kecerdasan masa depan.

“Kalau balita sudah stunting, ke depan akan sulit berkembang, satu anak stunting pun sudah terlalu banyak,” ujar Yordan.

Dia menyebut setiap anak punya hak untuk tumbuh sehat sehingga penanganan stunting harus menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat.

Dia juga menekankan komitmen PDI Perjuangan dalam mengawal program pemerintah kota hingga target stunting 0 persen benar-benar tercapai.

“Karena persoalan stunting menjadi perhatian khusus dari Ibu Megawati selaku Ketua Umum, kita wajib mengawal agar program pemerintah berjalan maksimal,” katanya.

Sebagai bentuk konkret, seluruh struktur PDIP Surabaya dari tingkat PAC sampai anak ranting telah diinstruksikan untuk aktif mendata, memantau dan melaporkan kondisi balita stunting di wilayah masing-masing.