Ayah di Sumenep Tewas Dianiaya Anak Kandung, Diduga Gangguan Jiwa

jatim.jpnn.com, SUMENEP - Warga Desa Bringsang, Kecamatan Giligenting, Kabupaten Sumenep dihebohkan dengan insiden penganiayaan yang melibatkan ayah dan seorang anak, Minggu (17/8).

Pasalnya, penganiayaan yang dilakukan pemuda bernama Supriyanto (25), terhadap ayahnya Misnayu (59) berujung kematian.

Kapolsek Giligenting AKP Mawardi menjelaskan mulanya dia mendapat laporan tersebut dari warga sekitar. Petugas langsung menuju tempat kejadian perkara (TKP).

Setibanya di lokasi, Misnayu ditemukan dalam kondisi meninggal dunia dengan kondisi luka di bagian kepala di rumahnya.

Sementara, Supriyanto berada di halaman rumah dengan kondisi luka robek di pergelangan tangan dan perut. Dari tangan korban juga ditemukan sebuah gunting, serta pecahan piring yang berserakan di sekitar lokasi kejadian.

“Anggota segera mendatangi TKP, mengamankan barang bukti, mencatat keterangan saksi, dan membawa korban ke Puskesmas Giligenting untuk dimintakan visum,” kata AKP Mawardi, Senin (18/8).

AKP Mawardi menjelaskan berdasarkan keterangan warga sekitar, sebelum terjadi penganiayaan, keduanya sempat terlibat cekcok.

Saat ini, Supriyanto telah diamankan dan dibawa ke RSUD untuk pemeriksaan lebih lanjut, termasuk tes kejiwaan karena diduga memiliki keterbelakangan mental.