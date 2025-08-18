Petugas Gunung Lawu Sita 2 Bendera One Piece yang Hendak Dikabarkan saat HUT ke-80 RI

JPNN.com

Senin, 18 Agustus 2025 – 16:37 WIB
Dua bendera berlambang bajak laut One Piece atau Jolly Roger diamankan petugas jalur pendakian Gunung Lawu via Cemorosewu, Desa Ngancar, Kecamatan Plaosan, Kabupaten Magetan, Minggu dini hari (17/8). Foto: Source for JPNN

jatim.jpnn.com, MAGETAN - Dua bendera berlambang bajak laut One Piece atau Jolly Roger diamankan petugas jalur pendakian Gunung Lawu via Cemorosewu, Desa Ngancar, Kecamatan Plaosan, Kabupaten Magetan, Minggu (17/8).

Kedua bendera itu diduga akan dikibarkan para pendaki pada momen upacara HUT ke-80 RI di puncak gunung.

Asisten Perhutani BKPH Lawu Selatan Mulyadi mengatakan dua bendera berukuran besar dan kecil tersebut disita sementara pada pos registrasi saat para pendaki melakukan pendataan.

“Ini untuk antisipasi hal yang tidak diinginkan. Kami lakukan pengecekan saat registrasi pendakian,” ujar Mulyadi.

Petugas sebelumnya telah menghimbau kepada seluruh pendaki agar hanya mengibarkan bendera Merah Putih, terutama dalam rangka perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia.

“Himbauan itu kami sampaikan agar tidak menimbulkan polemik atau viral karena mengibarkan bendera selain Merah Putih saat momen upacara,” kata Mulyadi.

Menurutnya, bendera tersebut dapat diambil kembali oleh pemiliknya setelah turun dari pendakian. Hingga saat upacara berlangsung, petugas memastikan bahwa seluruh pendaki mengibarkan bendera Merah Putih.

Selain itu, pihak Perhutani juga mengingatkan para pendaki agar tidak menyalakan api unggun sembarangan mengingat kondisi cuaca yang tidak menentu di gunung.

Dua bendera One Piece diamankan pertugas Gunung Lawu di Magetan
