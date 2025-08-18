Nahas, Pria di Madiun Tewas Diduga Terjebak Asap Saat Bakar Lahan Tebu

jatim.jpnn.com, MADIUN - Kejadian nahas dialami pria bernama Heri Budiono (50) warga Desa Tanjungrejo, Kecamatan Kebonsari, Kabupaten Madiun. Dia ditemukan meninggal di area lahan tebu di Desa Candimulyo, Kecamatan Dolopo, Senin (18/8).

Kapolsek Dolopo AKP Nuryadi membenarkan kejadian tersebut. Penemuan korban bermula saat istri Heri melaporkan ke Polsek Dolopo bahwa suaminya tidak pulang sejak Minggu (17/8).

“Istri almarhum melapor sejak kemarin suaminya tidak pulang ke rumah. Dari keterangan, korban terakhir berangkat dari rumah pukul 08.00 WIB menuju lokasi tebangan tebu,” ujar AKP Nuryadi.

Polisi bersama tim gabungan kemudian menyisir lokasi terakhir korban terlihat. Dari keterangan pekerja tebang, diketahui sebelumnya ada aktivitas pembakaran ilalang di sekitar lahan yang dilakukan korban.

“Aktivitas korban sebelum ditemukan berdasarkan keterangan dari istrinya, memang lahan tebu sudah selesai ditebang. Korban berusaha membersihkan lahan bekas tebangan tebu, dengan cara membakar ilalang-ilalang yang ada di sekitar,” katanya.

Saat dilakukan pencarian, petugas menemukan tubuh korban sudah tidak bernyawa di area bekas tebangan tebu.

Jenazah kemudian dievakuasi oleh tim gabungan dari Damkar, BPBD, dan Inafis Polres Madiun ke rumah sakit.

Hasil pemeriksaan sementara menunjukkan tidak ada luka bakar pada tubuh korban. Dugaan kuat, korban meninggal akibat menghirup asap tersebut.