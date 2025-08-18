Truk Bemuatan 2 Ton Ayam Ludes Terbakar di Tol Ngawi-Solo

jatim.jpnn.com, NGAWI - Truk pengangkut dua ton ayam kebakaran di ruas Tol Ngawi-Solo KM 562 Desa Sidomakmur, Kecamatan Widodaren, Kabupaten Ngawi, Senin (18/8) pukul 04.12 WIB.

Besarnya kobaran api membuat seluruh bodi truk dan muatannya ludes terbakar. Ribuan ayam potong itu rencananya akan dikirim ke Mojokerto.

Kanit Gakkum Sat Lantas Polres Ngawi Ipda Agus Harianto menjelaskan kejadian itu bermula saat truk yang dikemudikan Yosua Dwi Cahyono (27) warga Tawangmangu, Karanganyar melaju dari arah Solo menuju Ngawi.

Diduga mengantuk, truk sempat menabrak pembatas jalan sebelum akhirnya menabrak bagian belakang truk bermuatan combi yang dikemudikan Dwi Hartono (48) warga Sragen.

“Kedua truk sama-sama dari barat, truk ayam sempat oleng menabrak pembatas, lalu menghantam truk combi di depannya. Sopir truk ayam luka ringan, sudah dibawa ke RS Widodo Ngawi dan dirujuk ke Solo,” kata Agus.

Akibat tabrakan itu, muncullah api dan terjadilah kebakatan di di jalur cepat. Dua unit mobil pemadam kebakaran milik Pemkab Ngawi dikerahkan ke lokasi.

“Butuh waktu hingga 40 menit untuk memadamkan api. Namun, truk beserta muatannya, sekitar dua ton ayam, hangus terbakar,” jelas petugas Damkar Ngawi Hariyanto.

Meski api dipadamkan, hampir seluruh muatan ayam tidak terselamatkan.