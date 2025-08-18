Viral Damkar Ngawi Diduga Semprot Pocong, Ternyata Begini

jatim.jpnn.com, NGAWI - Media sosial dihebohkan dengan aksi petugas Pemadam Kebakaran (Damkar) menyemprot objek diduga hantu pocong di pohon yang berada jalan di Kecamatan Kedunggalar, Kabupaten Ngawi.

Setelah ditelusuri, video tersebut hoaks atau berita bohong. Pasalnya, petugas Damkar Ngawi tidak pernah menerima laporan terkait hal-hal mistis.

Kasi Penyelamatan dan Evakuasi Pemadam Kebakaran Kabupaten Ngawi Purwanto menyampaikan bahwa pihaknya telah melakukan pengecekan internal ke seluruh regu yang bertugas terkait viralnya video petugas Damkar yang menyemprot objek diduga pocong.

Hasilnya, tidak ada satu pun petugas Damkar yang melakukan penyemprotan sebagaimana ramai dibahas di media sosial.

"Setelah kami konfirmasi dengan tiga regu Damkar, semuanya menjawab tidak ada yang melakukan penyemprotan pocong di Desa Kedunggalar. Laporan warga soal teror pocong pun tidak pernah masuk ke kami,” ungkap Purwanto, Minggu (17/8).

Dia menjelaskan viralnya kejadian tersebut bermula saat seorang warga bercerita di sebuah grup Facebook bahwa dirinya diteror oleh sesosok hantu berwujud pocong di wilayah Kecamatan Kedunggalar. Akun tersebut kemudian dibanjiri berbagai komentar dari warganet.

Sehari setelahnya, kisah tersebut tersebar luas dan menjadi buar bibir di kalangan pengguna media sosial.

Pasalnya, dalam beberapa kali komentar yang ditulis netizen membenarkan bahwa ada hantu pocong yang meneror warga saat malam hari pada sebuah daerah di Kecamatan Kedunggalar.