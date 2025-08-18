Mobil Bertuliskan SMAN 5 Taruna Brawijaya Tabrak Truk di Tol Jombang, 4 Orang Terluka

jatim.jpnn.com, JOMBANG - Kecelakaan lalu lintas terjadi di Jalan Tol Jombang–Mojokerto (Jomo) KM 688+000 B, Jombang, Jawa Timur, Minggu (17/8).

Insiden melibatkan mobil Daihatsu Granmax Blindvan bertuliskan SMAN 5 Taruna Brawijaya dengan nomor polisi AG 1081 CX dan truk box Isuzu bernomor polisi B 9120 KXM.

Kepala Departemen Operasi Astra Infra Toll Road Jomo Zanuar Firmanto menjelaskan kecelakaan bermula ketika truk bermuatan paket sekitar 4 ton yang dikemudikan Joko Susanto (37) warga Bogor melaju dari arah Krian menuju Jakarta dengan kecepatan sekitar 60 km/jam di lajur satu.

“tiba di KM 688+000 B kendaraan truk ditabrak oleh kendaraan Granmax yang di kemudikan Riza Muzaki (41) dengan kecepatan sedang di lajur satu melaju searah di belakangnya,” kata Zanuar.

Benturan keras membuat mobil Granmax berputar hingga menghadap berlawanan arah, sedangkan truk boks berhenti di bahu jalan menghadap ke barat.

Akibat insiden ini, terdapat dua korban luka berat dan dua korban luka ringan. Seluruh korban sudah dievakuasi ke RSUD Jombang untuk mendapat perawatan medis.

Korban luka ringan ialah Firman Aba Prambudi (17) luka pada alis kiri dan Gavin (17) warga Pamulang, Tangerang Selatan mengalami luka di beberapa bagian tubuh.

Adapun korban luka berat ialah Fery warga Pare, Kediri indikasi patah tulang pergelangan tangan kiri dan Riza Muzaki sopir Granmax indikasi patah tulang paha kiri. Pengemudi truk, Joko Susanto, selamat tanpa luka.