Cuaca Malang Hari ini, Pagi-Sore Gerimis Hingga Hujan Lebat Disertai Petir

Senin, 18 Agustus 2025 – 10:05 WIB
BMKG Juanda menyampaikan ramalan cuaca Malang hari ini. Ilustrasi. Foto: Arry Saputra/JPNN

jatim.jpnn.com, MALANG - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda mengeluarkan ramalan cuaca di Malang hari ini, Senin (18/8) baik untuk kota maupun kabupatennya.

Paginya hujan ringan atau gerimis hingga hujan lebat disertai petir di seluruh kawasan.

Siangnya berawan di seluruh kawasan.

Sore dan malam cerah hingga berawan di seluruh kawasan.

Adapun prakiraan cuaca di kabupaten Malang mengalami kondisi variatif.

Paginya gerimis dan hujan lebat disertai petir melanda seluruh kawasan.

Siangnya gerimis mengguyur Ampelgading, Bululawang, Dampit, Gedangan, Gondanglegi, Jabung, Poncokusumo, Sumbermanjing Wetan, Tajinan, Tumpang, Turen, dan Wajak. Kawasan lainnya cerah berawan hingga berangin.

Sorenya gerimis mengguyur Bululawang, Poncokusumo, Turen, dan Wajak. Kawasan lainnya cerah hingga berawan dan berangin.

Berikut ramalan cuaca Malang hari ini. Gerimis dan hujan lebat mengguyur sejumlah kawasan.
