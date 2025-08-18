Cuaca Surabaya Hari ini, Pagi & Sore Bakal Gerimis Hingga Hujan Lebat

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda mengeluarkan ramalan cuaca di Surabaya hari ini, Senin (18/8).

Paginya hujan lebat disertai petir melanda Bulak, Kenjeran, dan Semampir. Kawasan lainnya cerah berawan hingga hujan ringan atau gerimis.

Siangnya cuaca di seluruh kawasan berawan.

Sorenya seluruh kawasan berpotensi diguyur gerimis.

Malamnya cerah berawan dan berawan di seluruh kawasan.

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Kota Surabaya selama seharian berada di 23-34 derajat celsius.

Adapun kecepatan angin dari barat menuju barat laut 27-28 kilometer per jam.

Demikianlah ramalan cuaca di Surabaya hari ini, selamat beraktivitas. (mcr12/jpnn)