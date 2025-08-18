Cuaca Jawa Timur 18 Agustus 2025, Pagi-Sore Gerimis dan Hujan Lebat

JPNN.com

Senin, 18 Agustus 2025 – 08:03 WIB
BMKG Juanda menyampaikan ramalan cuaca di Jawa Timur hari ini. Foto: Ricardo/JPNN.com

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda merilis ramalan cuaca di Jawa Timur hari ini, Senin (18/8).

Paginya hujan lebat disertai petir melanda Bangkalan, Banyuwangi, Bojonegoro, Bondowoso, Jember, Kota Madiun, Lamongan, Lumajang, Malang, Mojokerto.

Hujan lebat disertai petir juga melanda Pamekasan, Pasuruan, Ponorogo, Probolinggo, Sampang, Situbondo, dan Tulungagung. Wilayah lainnya cerah berawan hingga hujan ringan atau gerimis.

Siangnya gerimis mengguyur Bojonegoro, Gresik, Jombang, Kota Mojokerto, Lamongan, Malang, dan Ngawi. Wilayah lainnya berawan dan berangin.

Sorenya gerimis mengguyur Kota Mojokerto, Kota Surabaya, Malang, Sidoarjo, dan Tuban. Wilayah lainnya cerah hingga berawan dan berangin.

Malamnya hujan reda. Cuaca di seluruh wilayah cerah hingga berawan dan berangin.

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Jawa Timur selama seharian berada di angka 15-34 derajat celsius.

Adapun kecepatan angin dari barat menuju barat laut 23-32 kilometer per jam.

Berikut ramalan cuaca hari ini khusus daerah-daerah di Jawa Timur beserta imbauan penting untuk masyarakat.
