Yarsis Bagikan 0,9 Kg Emas Kepada Karyawan Saat HUT ke-80 RI

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Yayasan Rumah Sakit Islam Surabaya (Yarsis) memberikan penghargaan berupa emas total seberat lebih dari 0,9 kilogram kepada 148 karyawan yang telah lama mengabdi.

Penghargaan ini diberikan dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Republik Indonesia.

Penghargaan diserahkan dalam upacara detik-detik proklamasi yang digelar di halaman RS Islam Jemursari Surabaya, Sabtu (17/8). Total nilai penghargaan tersebut ditaksir mencapai lebih dari Rp1,7 miliar.

Penerima penghargaan terdiri atas 126 pegawai yang telah bekerja selama 10 tahun, 6 pegawai masa kerja 20 tahun, dan 16 pegawai dengan pengabdian 30 tahun.

Mereka berasal dari seluruh unit di bawah naungan Yarsis, yakni RS Islam Surabaya A Yani, RSI Jemursari, RSI Nyai Ageng Pinatih Gresik, serta Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya (Unusa).

Ketua Yarsis, Prof Dr Ir Mohammad Nuh DEA menyatakan penghargaan ini diberikan sebagai bentuk penghormatan atas dedikasi dan loyalitas pegawai.

Dia menekankan pentingnya kerja nyata dan kebermanfaatan sebagai prinsip utama perkembangan lembaga.

“Ide besar sangat penting, tetapi tidak berhenti di situ. Perlu ditunaikan dalam bentuk implementasi dan realisasi,” ujarnya.