Ada Akomodasi Gratis, Sunway Medical Centre Permudah Pasien RI Berobat ke Penang

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Sunway Medical Centre Penang (SMCP) hadir di Surabaya menggelar health talk eksklusif tentang skrining kanker kolorektal, deteksi dini, dan solusi pengobatan modern, Minggu (17/8).

Kegiatan ini menghadirkan Consultant General & Colorectal Surgeon SMCP Dr Heah Hsin Tak yang berpengalaman lebih dari 20 tahun di bidang bedah kolorektal.

Dokter Heah tidak hanya memberikan health talk mengenai pentingnya skrining kanker kolorektal, deteksi dini, dan solusi pengobatan modern, tetapi berinteraksi dengan masyarakat untuk meningkatkan kesadaran dan mendorong langkah proaktif dalam menjaga kesehatan mereka

Dia menekankan pentingnya deteksi dini untuk meningkatkan angka harapan hidup pasien.

“Kanker kolorektal adalah salah satu penyakit yang paling dapat diobati, namun dapat mengancam jiwa jika terdeteksi terlambat,” kata Dr Heah.

Menurutnya, skrining rutin dan penggunaan teknologi canggih seperti bedah robotik mampu meningkatkan kualitas hidup pasien.

"Kelengkapan layanan ini memastikan pasien mendapatkan perawatan terpadu secara multidisiplin untuk kondisi yang kompleks, tanpa perlu mencari pengobatan di berbagai pusat medis berbeda," ucapnya

SMCP sendiri dikenal sebagai rumah sakit tersier terkemuka di Malaysia dengan lebih dari 40 subspesialisasi dan 90 dokter spesialis. Rumah sakit ini mengedepankan layanan multidisiplin untuk menangani kasus kompleks.