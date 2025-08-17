Soal CCTV untuk Pantau Pajak di Swalayan, Ini Penjelasan Wali Kota Surabaya

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi angkat bicara terkait beredarnya surat Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) yang melakukan pemasangan CCTV di restoran dan swalayan untuk memantau pajak

Menurutnya, langkah tersebut merupakan bagian dari transparansi pajak dan upaya membangun kejujuran antara pemerintah dan pelaku usaha.

Eri menyebut surat tersebut juga sudah disosialisasikan ke para pengusaha yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo).

Dia menilai pemasangan CCTV merupakan alat bantu untuk memastikan pendapatan pajak, terutama dari sektor parkir dan restoran, dapat tercatat dengan jujur.

“Saya mengatakan membangun Surabaya adalah dengan sebuah kejujuran. Maka saya sampaikan, ayo dimulai dengan kejujuran. Dengan apa? Dengan memasang CCTV di tempat-tempat parkir,” kata Eri, Minggu (17/8).

Eri menjelaskan sebelumnya Pemerintah Kota Surabaya menerima 20 persen dari total pendapatan parkir sebagai pajak daerah.

Baca Juga: Kata Pihak Supermarket Soal Pemasangan CCTV untuk Pantau Pajak

Namun, sejak aturan baru tahun lalu, jumlah itu turun menjadi sepuluh persen. Hal itu menyebabkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) berkurang sehingga dibutuhkan kejujuran dari semua pihak untuk tetap dapat membiayai program-program sosial, seperti sekolah gratis, penanganan stunting, hingga perbaikan rumah tidak layak huni.

“Uang pajak yang diberikan oleh pengusaha itu kami berikan kepada masyarakat karena kita harus merdeka dari kemiskinan,” ucapnya.