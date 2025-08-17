HUT ke-80 RI, PAN Jatim Ajak Para Kader Sukseskan Program Ketahanan Pangan

jatim.jpnn.com, SURABAYA - DPW PAN Jatim menggelar upacara pengibaran Sang Saka Merah Putih memperingati HUT ke-80 RI, Minggu (17/8).

Sekretaris DPW PAN Jatim Husnul Aqib selaku pembina upacara mengajak seluruh kader menyukseskan program ketahanan pangan yang dicanangkan pemerintah.

“Kita berkewajiban penuh menyukseskan program-program Presiden Prabowo, salah satunya menyukseskan ketahanan pangan,” ujar Husnul.

Husnul mengatakan salah satu makna kemerdekaan bagi bangsa Indonesia adalah tercapainya kedaulatan pangan. Hal itu akan membawa kemajuan, membawa kejayaan bangsa Indonesia.

"Kita harus terpanggil mengisi kemerdekaan dengan seksama, suka cita, dan keseriusan tinggi untuk mewujudkan program-program Presiden Prabowo, terutama program ketahanan pangan melalui jalur partai politik," tuturnya.

Upacara HUT ke-80 RI juga digelar di 38 DPD PAN se Jatim. Di kantor DPW PAN Jatim, upacara diikuti sekitar 100 kader yang terdiri dari pengurus DPW PAN Jatim, serta perwakilan organisasi sayap partai, BM PAN Jatim dan PUAN Jatim.

Selain upacara bendera, DPW PAN Jatim turut menyemarakkan HUT Kemerdekaan RI dengan berbagai lomba.

Direktur Eksekutir DPW PAN Jatim Kurnia Setiadi mengatakan upacara bendera kali ini sebagai cara menghormati perjuangan para pendahulu.